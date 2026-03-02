Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
02.03.2026 23:00:00
Should You Buy Netflix Stock Right Now or Wait?
Netflix (NASDAQ: NFLX) has been soaring recently after it backed off its efforts to acquire Warner Bros., giving way to Paramount Skydance, ending a bidding war that had spanned multiple months. Netflix investors appeared relieved with the news that the $82.7 billion acquisition will not go through.The streaming stock has now gone from being in the negative for the year to being in positive territory. While it's good news for the share price, it also means that it has suddenly become more expensive. Is Netflix stock worth buying right now, or are you better off waiting?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
