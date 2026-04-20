Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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20.04.2026 10:54:00
Should You Buy Netflix Stock While It's Down 27% From Its Record High?
Netflix (NASDAQ: NFLX) operates the world's largest streaming platform for movies and television shows. Its stock peaked at around $134 last June following an incredible run of gains, but a period of consolidation turned into a sharp sell-off when the company announced plans to acquire Warner Bros. Discovery in a massive $82.7 billion deal.Netflix stock fell by as much as 42% from its all-time high as investors fretted over the enormous cost of the acquisition. However, Warner decided to go with a competing offer from Paramount Skydance instead, which sparked a recovery. The stock is still down 27% from last year's peak, but that might be an opportunity for investors.On April 16, Netflix released its operating results for the first quarter of 2026 (ended March 31). Its revenue and earnings topped management's expectations thanks to better-than-expected subscriber growth, so the early signs point to a very strong year ahead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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