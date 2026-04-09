Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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09.04.2026 10:45:00
Should You Buy Nike for the Long Haul? Here's the Honest Answer.
Professional investors get paid a lot of money to have opinions on stocks. But an industry secret that most people may not realize is that even after exhaustive research, most stocks that professional investors look at go into the "too hard" pile.Many individual investors may not realize this since Wall Street sell-side analysts always have "buy," "hold," and occasionally "sell" ratings on stocks. However, these are not the analysts that are paid to make actual investment decisions; that instead comes from buy-side analysts. They are the ones doing the research, helping portfolio managers construct their portfolios.So, if you're looking for the honest answer as to whether you should buy Nike (NYSE: NKE) stock for the long haul, the truthful answer is that the apparel stock squarely falls into the "too hard" pile.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.04.26
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