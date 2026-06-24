Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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24.06.2026 05:08:49
Should You Buy Nike Stock Before the Huge Investor Update?
Nike (NYSE: NKE) is struggling to accelerate revenue growth from record-low levels.*Stock prices used were the afternoon prices of June 20, 2026. The video was published on June 22, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nike Inc.
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23.06.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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23.06.26
|NYSE-Handel: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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22.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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22.06.26
|‘We’re here to win’: Nike CEO on the race to revive the biggest brand in sport (Financial Times)
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19.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|11:08
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
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|11.05.26
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|06.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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