Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
31.01.2026 12:45:00
Should You Buy Novo Nordisk Stock on Oral Wegovy's Strong Launch?
Last year wasn't great for Novo Nordisk (NYSE: NVO). One of the biggest challenges it faced was losing ground in the all-important weight loss market to its biggest competitor, Eli Lilly.However, Novo Nordisk has a plan to get things back on track, and the company's oral Wegovy is part of that strategy. In December, Novo Nordisk earned approval for the oral version of its famous medicine, which it launched earlier this month. And so far, things are looking very encouraging for this new product.Should investors buy Novo Nordisk's shares given these developments?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|50,00
|1,01%
|Novo Nordisk
|49,92
|0,91%
