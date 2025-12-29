Nu Holdings Aktie

WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

29.12.2025 21:15:00

Should You Buy Nu Holdings (NU) Stock Before February?

Nu Holdings (NYSE: NU), one of Latin America's fastest-growing fintech companies, has seen its stock rally more than 50% over the past 12 months. It impressed the market with its robust growth in customers, revenue, and earnings.Should you buy Nu's stock before it posts its fourth-quarter earnings report in February? Let's review its business model, growth rates, and valuations to determine the answer.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
