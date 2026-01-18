Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
18.01.2026 18:00:00
Should You Buy Nu Holdings Stock Before Feb. 25?
We're at the midpoint of January. And that means investors are starting to get ready for earnings season to kick off in earnest. This is a critical time when companies reveal their latest financial figures, so it's important to understand what's coming up.A business that might be of interest is Nu Holdings (NYSE: NU). Its shares have performed exceptionally well, rising 350% in the past three years (as of Jan. 14). There are reasons to be both bullish and bearish. This fintech stock reports Q4 2025 (ended Dec. 31) financial results on Feb. 25. Should investors buy Nu shares before then? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
