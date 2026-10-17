Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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18.10.2026 00:05:00
Should You Buy NuScale at $6 After the Google Rally? Here's the Next Catalyst That Could Send It Higher.
Nuclear energy stocks are becoming closely tied to the data center build-out. Alphabet's Google recently signed a 20-year power purchase agreement with Constellation Energy, the U.S.'s largest nuclear operator, to support its growing power needs. After its Oct. 6 announcement, Constellation's stock soared 12%, and other nuclear energy stocks followed suit.
One intriguing stock in the space is NuScale Power (NYSE: SMR), an early-stage developer of small modular reactors (SMRs). As hyperscale data center operators search for dependable, carbon-free electricity, NuScale could offer investors another way to capitalize on the nuclear energy revival.
The early-stage company trades below $6 per share and is largely story-driven, but one key catalyst could send the stock soaring.
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|Alphabet A Overweight
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|15.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 755,00
|0,41%
|Alphabet A (ex Google)
|303,00
|-2,78%
|Alphabet C (ex Google)
|299,55
|-2,65%
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