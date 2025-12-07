NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
07.12.2025 03:15:00
Should You Buy Nvidia Before 2026? The Evidence Is Piling Up, and It Says This.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock is marching toward its third consecutive annual gain -- and for a very clear reason. The company dominates one of the world's biggest growth markets, the artificial intelligence (AI) chip market. Though others sell AI chips, Nvidia's are the most powerful around, and that has made them an unavoidable fixture in the world's biggest data centers.This has helped power Nvidia's revenue and profit to record levels, well into the billions of dollars. For example, in the latest fiscal year, the company's revenue rose 114% to $130 billion, and net income advanced 145% to $72 billion. Amid this excitement, though, some investors have worried about various factors that could weigh on Nvidia's growth in the new year, from a potential slowdown in AI spending to rising competition from other chip designers.Considering all of this, you may be wondering if you should buy Nvidia before 2026. The evidence is piling up, and here's what it says.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.

Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|156,08
|-0,75%
