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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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06.11.2026 10:05:02

Should You Buy Nvidia Before Nov. 17? The Evidence is Piling Up and Here’s What It Shows.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) has turned heads with its stock performance in recent years. The shares have soared more than 600% over the past five thanks to the company's leadership in the artificial intelligence (AI) chip market. Nvidia dominates this market with its high-performance graphics processing units (GPUs), chips that fuel crucial AI tasks. Yes, competitors exist, but Nvidia continues to offer the speed and efficiency customers like -- and the company has expanded its portfolio of products and services, making it a one-stop shop for customers.

As a result, earnings have roared higher quarter after quarter. The latest period confirmed this, with revenue climbing 106% to $96 billion and net income advancing 126% to $59 billion.

Though Nvidia stock was a sure bet over the past few years, in recent times, this hasn't been the case -- even as earnings soared. The stock has had its ups and downs amid concerns about the sustainability of tech spending. Investors have questioned whether tech giants will continue to pour enormous amounts of cash into data centers and equipment. Any such decline could hurt Nvidia, which relies heavily on AI for revenue.

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