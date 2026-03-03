NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
03.03.2026 13:45:00
Should You Buy Nvidia Stock After Its Blowout Feb. 25 Earnings Report?
On Feb. 25, Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered its highly anticipated fourth-quarter fiscal 2026 earnings report. Despite sky-high expectations, Nvidia continues to produce impeccable results quarter after quarter. But with the stock up so much in just a few years, some investors may be concerned that Nvidia is priced for perfection.Let's contextualize Nvidia's record year and potential to see if the growth stock is still a buy now.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
03.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.03.26
|Micron-Aktie in Rot: Morgan Stanley ernennt NVIDIA zum Top-Pick der Halbleiterbranche (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
03.03.26