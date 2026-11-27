NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.11.2026 20:28:09
Should You Buy Nvidia Stock Before CEO Jensen Huang Testifies in Front of Congress on Dec. 1 and Dec. 3?
Jensen Huang may be back as CEO of Nvidia (NASDAQ:NVDA), but the chip giant's worries are far from over, as regulators and lawmakers continue to investigate whether Nvidia breached export controls and whether Huang's relationship with a Singaporean data center executive may have posed national security risks.
Huang and other Nvidia executives are set to testify before Congress next week on the above concerns, which the entire stock market will be watching.
On Dec. 1, Huang will testify before the U.S. House of Representatives' Foreign Affairs and Intelligence Committee, and the House Select Committee on the Chinese Communist Party. Nvidia's General Counsel Tim Teter will also testify before the same committees on Dec. 2. Both hearings will be private, with transcripts not expected to be published publicly for some time.
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