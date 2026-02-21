NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
21.02.2026 04:30:00
Should You Buy Nvidia Stock Before Earnings?
Tech stocks have experienced upheaval in 2026 as Wall Street reassesses the impact of artificial intelligence. AI chip leader Nvidia (NASDAQ: NVDA) is among the casualties, with shares down from the 52-week high of $212.19 reached in October.Does this present a buy opportunity, ahead of the company's Feb. 25 earnings announcement for its fiscal fourth quarter ended Jan. 25? In short, yes, now is an opportune time to pick up shares, and here's why.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20.02.26
|NVIDIA-Aktie vor Bilanz: Setzt sich die Erfolgsserie des KI-Marktführers fort? (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26