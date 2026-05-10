NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.05.2026 14:29:00
Should You Buy Nvidia Stock Before May 20? Here's What History Says.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stands at the center of the artificial intelligence (AI) revolution, and the company's upcoming earnings report on May 20 has investors buzzing. With the stock having delivered generational returns over the last few years, you might be wondering whether to add shares ahead of the print or wait for the results.The data we already have offers a compelling case for buying now -- not because of short-term timing strategies, but rather because of durable secular tailwinds and a valuation that still offers a reasonable entry point for those seeking long-term upside.While Wall Street's consensus sets a high bar, based on Nvidia's various catalysts, the company looks poised to clear it. Meanwhile, history and valuation reinforce the case for action over hesitation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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08.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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08.05.26
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08.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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08.05.26
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08.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
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08.05.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
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08.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|DZ BANK
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