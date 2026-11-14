Should You Buy Nvidia Stock Before Nov. 17?

All eyes were on Nvidia (NASDAQ:NVDA) this past week as the company's leadership crisis quickly spiraled from a board investigation to the resignation of Jensen Huang as CEO.

Investor attention is likely to remain on the AI chip leader this coming week, and it's not just because there are so many questions now that Huang is gone.

Nvidia will report third-quarter earnings after the bell on Tuesday, Nov. 17. The company's quarterly reports are normally a marquee event on Wall Street as it's seen as the bellwether for the AI boom. However, this report has particular importance as it will be the company's first without Huang as CEO, and it comes shortly after the crisis that led to his resignation.

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