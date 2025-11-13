NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
13.11.2025 13:00:00
Should You Buy Nvidia Stock Hand Over Fist Before Nov. 19?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the most successful investments over the past few years, and 2025 is no exception. The stock is up nearly 50% for the year, although it's a bit down from the highs it was at just a few weeks ago. The last time we heard from Nvidia, after its recent Washington D.C. GPU Technology Conference (GTC), the stock had spiked due to some incredible announcements. The next time we'll hear significant news from Nvidia is on Nov. 19, when it is slated to announce its third quarter fiscal year 2026 earnings (ended around Oct. 31).Nvidia's stock has historically done quite well following an earnings announcement, so investors may be considering buying shares in anticipation. I think right now is an excellent time to invest in Nvidia's stock, and investors should consider scooping up shares before Nov. 19.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
26.10.25
|Ausblick: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.09.25
|NYSE-Handel S&P 500 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.09.25
|Handel in New York: S&P 500 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
16.09.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.09.25
|Schwacher Handel: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
27.08.25
|Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
29.07.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|10.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|13,19
|-0,11%
|NVIDIA Corp.
|155,90
|-2,96%