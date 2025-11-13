NVIDIA Aktie

NVIDIA

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

13.11.2025 13:00:00

Should You Buy Nvidia Stock Hand Over Fist Before Nov. 19?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the most successful investments over the past few years, and 2025 is no exception. The stock is up nearly 50% for the year, although it's a bit down from the highs it was at just a few weeks ago. The last time we heard from Nvidia, after its recent Washington D.C. GPU Technology Conference (GTC), the stock had spiked due to some incredible announcements. The next time we'll hear significant news from Nvidia is on Nov. 19, when it is slated to announce its third quarter fiscal year 2026 earnings (ended around Oct. 31).Nvidia's stock has historically done quite well following an earnings announcement, so investors may be considering buying shares in anticipation. I think right now is an excellent time to invest in Nvidia's stock, and investors should consider scooping up shares before Nov. 19.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
10.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.10.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
