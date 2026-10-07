NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.10.2026 13:02:00
Should You Buy Nvidia Stock in October?
For technology investors, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been the gift that keeps on giving. Shares in the chipmaker are up 28.5% year to date. And this caps off a 1,110% rally over the last half-decade as the company benefits from surging demand for its AI data center hardware.
But how much longer can the boom continue? Let's dig deeper into the pros and cons of Nvidia to decide if it's still a good buy in October.
As of late 2026, the global AI industry shows no signs of slowing down. Analysts at Goldman Sachs estimate that by the end of the year, U.S. hyperscalers will have invested a whopping $800 billion in this opportunity, with much of that going to buy data center hardware designed and sold by Nvidia and its peers. They expect that annual investment total will reach $1.2 trillion in 2027 and $1.4 trillion in 2028 for a total of $7.6 trillion by 2031.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16:01
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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16:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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16:01
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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00:28
|SpaceX looks to raise $40bn to buy Nvidia chips in financing led by Apollo (Financial Times)
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06.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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06.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|212,75
|0,16%
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