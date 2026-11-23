NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 20:19:24
Should You Buy Nvidia Stock Now That Jensen Huang Is Back in Charge?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has experienced one of the most tumultuous leadership crises in recent corporate history. Over the past two weeks, allegations involving founder Jensen Huang's extramarital relationships and potential connections to Chinese intelligence triggered his resignation, a search for his replacement, and a brutal collapse in Nvidia's market capitalization. Now, in a stunning reversal, Huang is back.
On Nov. 23, Nvidia announced that its board had unanimously reinstated Huang as CEO, president, and director, effective immediately. Investors responded enthusiastically, sending Nvidia stock surging 35% during Monday morning's trading session.
The sharp rebound raises an important question: Is Nvidia stock still worth buying after the return of its legendary founder? Despite the rally, Nvidia's earnings growth and modest valuation suggest the answer could be yes.
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