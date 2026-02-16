Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|
16.02.2026 09:14:00
Should You Buy Occidental Petroleum Stock Before Feb. 18?
Investors interested in Occidental Petroleum (NYSE: OXY) should circle Feb. 18 on their calendar. That's the date the oil and gas giant will report its fourth-quarter and full-year earnings. It could serve as a catalyst for the company's stock price. Here's a look at what transpired the last time Occidental Petroleum reported earnings and what to expect this time around. That should help you decide whether to buy the oil stock before its next earnings report or wait until after.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.
Analysen zu Occidental Petroleum Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Occidental Petroleum Corp.
|39,03
|0,72%
