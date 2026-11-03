Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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03.11.2026 14:03:01
Should You Buy Oklo Before Its 2028 Reactor Start-Up?
Oklo (NYSE:OKLO) has achieved low-power criticality at Groves and has billions of dollars in cash to pursue its broader nuclear ambitions. But the real test is turning that progress into licensed Aurora power, meaningful revenue, and long-term shareholder value. Its targeted 2028 start-up, fuel strategy, and growing share count could determine the stock's future direction.
Stock prices used were the market prices of Oct. 21, 2026. The video was published on Nov. 1, 2026.
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Nachrichten zu Oklo
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06.08.26
|Ausblick: Oklo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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