Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.10.2026 11:40:00

Should You Buy or Sell Meta Stock After Its $95 Billion Bombshell Announcement?

Meta Platforms (NASDAQ: META) just made a major announcement after its latest earnings report: It's planning to raise $95 billion. There's no secret about what this funding will be used for: building artificial intelligence (AI) computing capacity. Meta is choosing to do this through an equity sale, which poses problems for shareholders.

So, is Meta Platforms a buy or sell after this news? The stock market has already voted; Meta's shares were down about 2% the day of this announcement, when most of the market was up about 1%. This means the market kind of shrugged off this news, but should you?

Image source: The Motley Fool.

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