Answer Holdings Aktie

Answer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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17.09.2026 12:25:00

Should You Buy Oracle Stock While It's Down 53% From Its Peak? The Answer Might Surprise You.

Oracle (NYSE: ORCL) stock is down 53% from last year's record high and is currently trading at a very attractive valuation, but that doesn't necessarily mean it's a buy. Even though the company operates some of the best data centers for processing artificial intelligence (AI) workloads, investors are worried about its significant debt, particularly because some of its biggest customers might not be able to meet their financial commitments over the next few years.

Oracle's latest operating results for its fiscal 2027 first quarter (ended Aug. 31) did little to ease those concerns, despite blistering revenue growth from its cloud infrastructure business. Here's why investors should think twice before buying the stock.

Image source: The Motley Fool.

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14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 Oracle Buy UBS AG
11.09.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs 1 040,00 0,00% Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Oracle Corp. 130,80 5,04% Oracle Corp.

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