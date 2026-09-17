Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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17.09.2026 12:25:00
Should You Buy Oracle Stock While It's Down 53% From Its Peak? The Answer Might Surprise You.
Oracle (NYSE: ORCL) stock is down 53% from last year's record high and is currently trading at a very attractive valuation, but that doesn't necessarily mean it's a buy. Even though the company operates some of the best data centers for processing artificial intelligence (AI) workloads, investors are worried about its significant debt, particularly because some of its biggest customers might not be able to meet their financial commitments over the next few years.
Oracle's latest operating results for its fiscal 2027 first quarter (ended Aug. 31) did little to ease those concerns, despite blistering revenue growth from its cloud infrastructure business. Here's why investors should think twice before buying the stock.
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Nachrichten zu Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Oracle Corp.
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
|Oracle Corp.
|130,80
|5,04%
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