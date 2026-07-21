Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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21.07.2026 02:19:10
Should You Buy Palantir Stock Before the Huge Investor Update?
Palantir (NASDAQ: PLTR) is scheduled to report quarterly financial results that could have huge implications.*Stock prices used were the afternoon prices of July 17, 2026. The video was published on July 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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20.07.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.07.26
|Erste Schätzungen: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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14.07.26
|Zittern an der Börse: Palantir-Aktie rutscht tiefer - Anleger werden nervöser (finanzen.at)
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13.07.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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09.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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09.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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09.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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09.07.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.