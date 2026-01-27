Q4 Aktie

Q4 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 00:25:00

Should You Buy Palantir Stock Before the Q4 Report?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is set to report its fourth-quarter fiscal 2025 earnings results on Feb. 2. Once known primarily as a data analytics player focused on the government and defense sector, the company is now increasingly viewed as a mission-critical enterprise artificial intelligence (AI) platform with accelerating momentum across both government and commercial clients.But does that shift in narrative make the stock a buy now? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantir

mehr Nachrichten