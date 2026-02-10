Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
10.02.2026 13:50:00
Should You Buy Palantir Stock on the Dip?
Shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) got a brief post-earnings bounce after reporting stellar fourth-quarter results, but it didn't last long.Palantir is down about 33% from its 52-week high and still trades at a high sales multiple of 74. Let's dive into the fundamentals to see if this top artificial intelligence (AI) stock is worth buying on the dip.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
