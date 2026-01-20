Palantir Aktie

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

21.01.2026 00:45:00

Should You Buy Palantir Technologies Stock Before Feb. 2?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been an unstoppable tech stock to own in recent years. The data analytics company has generated incredible growth due to artificial intelligence (AI) as businesses look to add efficiency to their operations, which is what its platform helps them do. Palantir has delivered fantastic results in recent quarters, enabling its investors to profit from considerable gains.In just three years, the stock has skyrocketed by around 2,400% in value. Its market cap topped $400 billion entering trading this week, making it among the most valuable companies in the world and more valuable than many other blue chip stocks.On Feb. 2, the company is expected to release its fourth-quarter earnings, wrapping up what's likely to be a strong finish to the past year. Should you buy shares of Palantir before its latest earnings numbers come out?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Palantir 141,28 -1,68%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen beenden Sitzung deutlich fester -- ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legte daneben kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

