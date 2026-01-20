Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
21.01.2026 00:45:00
Should You Buy Palantir Technologies Stock Before Feb. 2?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been an unstoppable tech stock to own in recent years. The data analytics company has generated incredible growth due to artificial intelligence (AI) as businesses look to add efficiency to their operations, which is what its platform helps them do. Palantir has delivered fantastic results in recent quarters, enabling its investors to profit from considerable gains.In just three years, the stock has skyrocketed by around 2,400% in value. Its market cap topped $400 billion entering trading this week, making it among the most valuable companies in the world and more valuable than many other blue chip stocks.On Feb. 2, the company is expected to release its fourth-quarter earnings, wrapping up what's likely to be a strong finish to the past year. Should you buy shares of Palantir before its latest earnings numbers come out?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Palantir veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|Palantir-Aktie verliert dennoch etwas: Citi sieht KI-Superzyklus und hebt Kursziel an (finanzen.at)
|
12.01.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palantir-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|141,28
|-1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Sitzung deutlich fester -- ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legte daneben kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.