eBay Aktie

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WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

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02.11.2026 00:00:00

Should You Buy PayPal Stock at About 10 Times Its Expected 2026 Earnings?

Investors obviously prefer buying stocks at a discounted price. However, not all discounted stocks are necessarily worth owning at any valuation.

That's the conundrum anyone eyeing digital payment facilitator PayPal (NASDAQ: PYPL) is facing right now. Shares are priced dirt cheap at only 10.3 times this year's expected earnings of $5.55 apiece. But the fact that the stock's drifted to such a valuation suggests most investors aren't hopeful about its future.

Maybe you should be willing to take a speculative shot on it anyway, though -- or maybe not.

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eBay Inc. 108,80 0,04% eBay Inc.
PayPal Inc 50,86 -0,66% PayPal Inc

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