QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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03.11.2026 23:52:02

Should You Buy Qualcomm Stock Before Its Nov. 4 Report?

Qualcomm (NASDAQ:QCOM) shares slid 11% on Oct. 30 to close at $164.79. The company didn't release any news of its own that day. Instead, it was caught in a broad chip sell-off after Intel forecast less revenue in the fourth quarter than in the third and warned the PC slowdown might last until at least mid-2027.

The PHLX Semiconductor Index lost about 7% in the same session.

Shares sit near $167 as I write, about a third under the $251.02 record close they set on May 29. That peak came after the stock more than doubled from its early-April low, so shares have swung a lot in a short time.

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Aktien in diesem Artikel

NOV Inc Registered Shs 15,90 -0,63% NOV Inc Registered Shs
Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs 26 080,00 4,61% Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
QUALCOMM Inc. 138,94 -8,60% QUALCOMM Inc.

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