QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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03.11.2026 23:52:02
Should You Buy Qualcomm Stock Before Its Nov. 4 Report?
Qualcomm (NASDAQ:QCOM) shares slid 11% on Oct. 30 to close at $164.79. The company didn't release any news of its own that day. Instead, it was caught in a broad chip sell-off after Intel forecast less revenue in the fourth quarter than in the third and warned the PC slowdown might last until at least mid-2027.
The PHLX Semiconductor Index lost about 7% in the same session.
Shares sit near $167 as I write, about a third under the $251.02 record close they set on May 29. That peak came after the stock more than doubled from its early-April low, so shares have swung a lot in a short time.
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Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,90
|-0,63%
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|26 080,00
|4,61%
|QUALCOMM Inc.
|138,94
|-8,60%