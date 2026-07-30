Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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30.07.2026 16:05:00

Should You Buy Realty Income Stock Before Aug. 5?

Realty Income (NYSE: O) is a favorite among dividend investors. Known as "The Monthly Dividend Company," it remains true to that moniker, delivering a payout every month since November 1994.Amid that, investors may wonder whether they should buy the stock before Aug. 5, when it will deliver its earnings report for the second quarter of 2026. Investors could actually have a slight advantage if they buy before the report, and here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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