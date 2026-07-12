Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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12.07.2026 12:00:00
Should You Buy Redwire Stock After It Just Crashed 61%?
Redwire (NYSE: RDW), a producer of space mission components, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) on Sept. 3, 2021. Its stock opened at $11.07, set a record high of $25.90 on May 28, 2026, but now trades at $10.18 per share.Redwire initially impressed investors with its robust revenue growth, but some concerns about its dilution, widening losses, and accounting accuracy crushed its stock. Does that 61% pullback from its all-time high represent a buying opportunity or a bright red flag?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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