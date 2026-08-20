Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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20.08.2026 18:25:00
Should You Buy Redwire Stock Below $13?
Redwire Corporation (NYSE: RDW) had a terrific Q2 -- or at least, investors viewed it that way.Redwire beat sales expectations, reporting $117 million for the quarter earlier this month. Losses were less than expected at only $0.09 per share. Investors cheered -- and shares of the space infrastructure-and-terrestrial drones company soared past $13 a share the day after earnings were released, a one-day gain of nearly 15%.They've mostly stayed above $13 since that Aug. 5 earnings report, but briefly dipped below that level on Tuesday. Today, the stock is down 7.3% (as of 12:15 p.m.). And now the question for investors is: Should you buy Redwire stock while it's still below $13?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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