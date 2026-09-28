Should You Buy Regeneron Pharmaceuticals Stock Before Oct. 30?

Regeneron Pharmaceuticals' (NASDAQ:REGN) stock is having an underwhelming year, down around 1% thus far. It's been a quality growth stock to own for the long haul, and with some terrific assets in its portfolio, it has the potential to perform much better in the long run.

Next month, on Oct. 30, it will release its third-quarter earnings results. A solid round of results could be just what's needed for the healthcare stock to rally. Is it a good buy before then?

Image source: Getty Images.

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