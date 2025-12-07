Rigetti Computing Aktie

Rigetti Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.12.2025 09:55:00

Should You Buy Rigetti Computing Stock After Its 2,750% Gain Since 2024? Wall Street Has a Surprising Answer.

Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) is one of the hottest quantum computing companies on Wall Street. Its share price has increased 2,750% since January 2024, meaning an initial investment of $10,000 would now be worth $285,000. And analysts think the stock is currently undervalued.Among the seven analysts who follow Rigetti, the median target price is $40 per share. That implies 42% upside from the current share price of $28. Even the lowest target price of $35 per share implies 25% upside. However, there is a significant risk to the downside that investors must understand before purchasing the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rigetti Computing Inc Registered Shs 24,80 -4,25% Rigetti Computing Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:49 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03:03 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.12.25 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen