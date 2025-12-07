Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
07.12.2025 09:55:00
Should You Buy Rigetti Computing Stock After Its 2,750% Gain Since 2024? Wall Street Has a Surprising Answer.
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) is one of the hottest quantum computing companies on Wall Street. Its share price has increased 2,750% since January 2024, meaning an initial investment of $10,000 would now be worth $285,000. And analysts think the stock is currently undervalued.Among the seven analysts who follow Rigetti, the median target price is $40 per share. That implies 42% upside from the current share price of $28. Even the lowest target price of $35 per share implies 25% upside. However, there is a significant risk to the downside that investors must understand before purchasing the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
28.07.25
Erste Schätzungen: Rigetti Computing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
