Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
03.02.2026 18:05:00
Should You Buy Robinhood Before Feb. 10?
Robinhood's (NASDAQ: HOOD) stock soared more than 70% over the past 12 months. The online brokerage impressed investors with its robust revenue growth, expanding margins, and rising profits, but should you chase that rally before its fourth quarter earnings report on Feb. 10?Over the past decade, Robinhood disrupted traditional brokerages with its commission-free trades, streamlined app, and gamified approach toward investing. It attracted millions of new retail investors during the buying frenzy in meme stocks and cryptocurrencies in 2020 and 2021.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|66,61
|-2,12%
