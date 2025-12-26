Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
26.12.2025 22:40:00
Should You Buy Robinhood (HOOD) Stock Before February?
Robinhood's (NASDAQ: HOOD) stock nearly tripled over the past 12 months. The online brokerage dazzled investors with its robust revenue growth, rising margins, and soaring profits.Does Robinhood's stock still have more room to run before its next earnings report in February? Let's review its business model, growth rates, and valuations to determine the answer.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
