Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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14.07.2026 17:33:00

Should You Buy Robinhood Stock Before July 29?

Hot stock Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) hasn't been so hot for most of 2026. It's starting to recover, though, and it's roughly flat year to date.The trading platform reports second-quarter earnings on July 29. Is now the time to buy?Management doesn't provide a full quarterly outlook, but it does provide guidance around operating expenses, and it has planned expenses to "accelerate product velocity, drive net deposit growth, and grow revenues."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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