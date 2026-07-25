Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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25.07.2026 05:56:13
Should You Buy Roblox Stock Before July 30?
Roblox (NYSE: RBLX), which encourages people to build and explore their own digital worlds on its gaming platform, will report its second-quarter earnings on July 30. Analysts expect its revenue to rise 11% year over year as it narrows its net loss.However, Roblox's stock has still declined 60% over the past 12 months. Let's see why it dropped, and if it's worth accumulating before it posts its latest earnings report. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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