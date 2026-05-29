Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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29.05.2026 23:22:54
Should You Buy Salesforce Stock After the Huge Investor Update?
Management announced a huge $27 billion share buyback. *Stock prices used were the afternoon prices of May 27, 2026. The video was published on May 29, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Salesforce
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29.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
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29.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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29.05.26
|Freundlicher Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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29.05.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
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29.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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29.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
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29.05.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
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29.05.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
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|26.02.26
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|RBC Capital Markets
|26.02.26
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