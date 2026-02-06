Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

07.02.2026 00:05:00

Should You Buy Salesforce Stock Before Feb. 25?

Salesforce (NYSE: CRM) stock was one of the biggest movers on Tuesday Feb. 3, dropping some 8% in mid-afternoon trading. It continues what has been a brutal year for Salesforce, as the stock is already down 27% year to date and 43% over the past 12 months.The catalyst on Tuesday was not directly specific to Salesforce -- it was caught up in a massive sell-off, as the S&P 500 dropped 0.8% and the Nasdaq Composite fell about 2.4%. This had to do with a combination of factors, including high-tech valuations, a potential partial government shutdown, and investor concerns about artificial intelligence (AI) -- particularly AI software stocks.The latter factor was what mostly caused the Salesforce sell-off. It stemmed in part from the introduction of a new AI plug-in from Anthropic and its Claude chatbot.
03.02.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
