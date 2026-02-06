Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
07.02.2026 00:05:00
Should You Buy Salesforce Stock Before Feb. 25?
Salesforce (NYSE: CRM) stock was one of the biggest movers on Tuesday Feb. 3, dropping some 8% in mid-afternoon trading. It continues what has been a brutal year for Salesforce, as the stock is already down 27% year to date and 43% over the past 12 months.The catalyst on Tuesday was not directly specific to Salesforce -- it was caught up in a massive sell-off, as the S&P 500 dropped 0.8% and the Nasdaq Composite fell about 2.4%. This had to do with a combination of factors, including high-tech valuations, a potential partial government shutdown, and investor concerns about artificial intelligence (AI) -- particularly AI software stocks.The latter factor was what mostly caused the Salesforce sell-off. It stemmed in part from the introduction of a new AI plug-in from Anthropic and its Claude chatbot.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Salesforce
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|161,18
|-0,15%
