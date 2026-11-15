Should You Buy Sandisk Before Its 8-for-1 Stock Split on Nov. 19?

Sandisk (NASDAQ:SNDK) stock is going to look a bit different after Nov. 19. It's going to go through an 8-for-1 stock split, which will dramatically reduce its share price. Historically, stocks have tended to do well during the periods leading up to splits, but I don't think that's a good enough reason on its own to buy a stock. These events may get some attention from investors, but they don’t actually change anything meaningful about the value of the underlying business.

And the business is what investors should be focused on. Luckily for investors who have their eyes on it now, Sandisk stock looks like a great buy based on the fundamentals.

Image source: The Motley Fool.

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