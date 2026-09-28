Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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28.09.2026 04:00:00
Should You Buy Sandisk Stock After Its $14 Billion Buyback Announcement?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been the hottest stock in the S&P 500, and its $14 billion buyback can extend the rally. Buybacks artificially increase stock prices by reducing the number of shares outstanding, but there are a few subtle signals they can provide.
While buybacks aren't always good, they are in this case and warrant a closer look into Sandisk.
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