Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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26.07.2026 11:15:00
Should You Buy Sandisk Stock Before It Reports Earnings on Aug. 5?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been one of the hottest growth stocks of the year (up 579%), but it's down by more than 31% from its June 2026 all-time high. Where does that leave investors heading into Sandisk's Aug. 5 earnings report?There are some hints that Sandisk will deliver blockbuster results when it releases its report. These are the green flags investors should keep in mind as Aug. 5 draws closer.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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