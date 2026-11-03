Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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03.11.2026 17:39:01

Should You Buy Sandisk Stock Before Nov. 20?

Shares of tech company Sandisk (NASDAQ:SNDK) have been red hot this year, rising by more than 350% thus far. The business has performed exceptionally well, as the memory shortage has unlocked some tremendous opportunities for the company, which spun out from Western Digital back in February of last year.

Its stock price is well over $1,000, but that's going to change soon, as the company has announced an 8-for-1 stock split, and it will begin trading on a split-adjusted basis on Nov. 20. Should investors buy the tech stock before then?

Image source: Getty Images.

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