Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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21.09.2026 15:27:34

Should You Buy Sandisk Stock Now or Wait for a Dip?

Sandisk (NASDAQ:SNDK) has been among the hottest tech stocks to own this year, but it has been slowing down of late. While it's up over 650% since the start of 2026, it is now down about 24% from its 52-week high.

Is now a good time for investors to buy the tech stock, or is it better to wait for an even deeper dip in its price?

Image source: Getty Images.

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Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
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