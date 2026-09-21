Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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21.09.2026 15:27:34
Should You Buy Sandisk Stock Now or Wait for a Dip?
Sandisk (NASDAQ:SNDK) has been among the hottest tech stocks to own this year, but it has been slowing down of late. While it's up over 650% since the start of 2026, it is now down about 24% from its 52-week high.
Is now a good time for investors to buy the tech stock, or is it better to wait for an even deeper dip in its price?
Image source: Getty Images.
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