Artificial intelligence (AI) has the potential to unlock new opportunities for businesses, but it also comes with increasing risks. Malicious actors are using the technology to constantly probe corporate networks for vulnerabilities, while also finding ways to trick chatbots and agents into handing over sensitive data.

SentinelOne (NYSE:S) built the Singularity cybersecurity platform to combat those risks. It uses AI to automate everything from threat detection to incident response, which is critical because human managers are struggling to keep up with the sheer volume of attacks.

SentinelOne is scheduled to release its operating results for its fiscal 2027 third quarter (ended Oct. 31) on Dec. 3. I think it could be a strong report given the blockbuster quarterly results recently announced by cybersecurity giant Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), which were driven by significant AI-related demand. Read on.

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