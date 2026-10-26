Should You Buy Shopify Stock Before Nov. 3? History Has a Clear Answer.

Shopify (NASDAQ: SHOP) will report earnings for the third quarter of 2026 on Nov. 3. Since it began to recover from its 52-week low closing price on May 13, the stock has risen by just over 75%.

That has led to its first record close in nearly a year. However, the recent gain may set investor expectations too high, adding to the risk of disappointment.

Indeed, the history of third-quarter reports tends to bode well for Shopify. Nonetheless, since its recent history suggests headwinds, investors should probably hold rather than buy the stock at this time.

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