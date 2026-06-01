Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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01.06.2026 10:13:00
Should You Buy Snowflake Stock After Its Recent Surge? The Answer Might Surprise You.
Large organizations typically use more than one cloud provider to run their operations, because it gives them more flexibility and minimizes disruptions if one suffers an outage. That means their valuable data is often spread across different platforms like Microsoft Azure and Amazon Web Services, which creates technical challenges.Snowflake's (NYSE: SNOW) Data Cloud enables organizations to aggregate all of their information no matter where it is stored, so they can analyze it more effectively and extract any valuable insights. Unified data sets are also critical when deploying artificial intelligence (AI) models, because accessing the most up-to-date information results in the most accurate outputs.Snowflake is experiencing blistering demand for its growing portfolio of AI products, which sparked a surge in the company's revenue during the fiscal 2027 first quarter (ended April 30). Snowflake stock has now more than doubled from its 52-week low that was set in April, but is there still time to buy? Read on for the surprising answer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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