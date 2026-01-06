SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
06.01.2026 19:01:00
Should You Buy SoFi Technologies (SOFI) Stock Before Jan. 30?
SoFi's (NASDAQ: SOFI) stock has nearly doubled in value over the past 12 months. The fintech company impressed the market again, gaining more users, growing its revenue at double-digit rates, and expanding its ecosystem with additional digital banking services.Should you buy SoFi's stock before it posts its fourth-quarter earnings report on Jan. 30? Let's review its business model, growth rates, and valuations to make an informed decision.
Analysen zu SoFi Technologiesmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SoFi Technologies
|23,14
|0,59%
