Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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11.11.2026 10:35:00
Should You Buy SoundHound AI Stock After Its 83% Plunge? The Answer Might Surprise You.
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is a leading developer of conversational artificial intelligence (AI) software, and its customers include some of the world's largest brands in industries like hospitality, healthcare, automotive manufacturing, and more.
SoundHound stock set an all-time closing high of $24.23 in late 2024, but it has since plummeted by 83% to close at just $4.11 last Friday, Nov. 6. The stock was trading at a sky-high valuation when it peaked, but it's now approaching the cheapest level since going public. Given the company's revenue continues to grow at a blistering pace, could this be the ultimate buying opportunity for investors?
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