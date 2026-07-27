SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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27.07.2026 16:50:21
Should You Buy SoundHound AI Stock Before Aug. 5?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is having a tough year, as its shares are down 35% thus far in 2026. Despite achieving significant growth and having promising opportunities in the voice artificial intelligence (AI) market, investors have become increasingly bearish on the stock.Next week, it posts its latest quarterly numbers. Could they provide the catalyst that SoundHound needs to get out of its free fall this year? And is buying the tech stock before they come out a good move for investors?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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08.05.26
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07.05.26
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27.02.26
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24.02.26
|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
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12.02.26
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Analysen zu SoundHound AI
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